Во Владимире оставлен в силе приговор экс-главе комбината питания ВлГУ

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Владимирской областной суд рассмотрел в порядке апелляции уголовное дело по обвинению бывшего директора комбината питания «Политехнический» Алексея Сорокина.

Судом установлено, что Сорокин в 2017 году дал указание подчиненным передавать ему часть выручки в торговых точках комбината без официального бухгалтерского учета, и с 9 января по 31 декабря 2017 года похитил вверенные ему деньги в сумме 8 миллионов 398 тысяч 277 рублей 29 копеек. Эти средства он потратил на свои нужды.

Также в 2018 году Алексей Сорокин пытался похитить принадлежащие ВлГУ деньги в сумме 2425 тысяч 550 рублей якобы для поставки кухонного оборудования и утвари для нужд комбината. При этом он заключил договор купли-продажи уже купленного оборудования со своим родственником.

Сам эк-директор комбината питания вину полностью признал и объяснил, что деньги тратил на дополнительную зарплату себе и своим подчиненным, а также на нужды предприятия.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил Сорокина к 4 годам колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях на срок 3 года. Также с него взыскана вся сумма ущерба.

Владимирский областной суд пересмотрел дело и оставил приговор без изменения. Он вступил в законную силу.