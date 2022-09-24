В Гусь-Хрустальном районе ликвидирован крупный пожар в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.38 информация о пожаре в жилом доме по адресу: поселок Иванищи, улица Пионерская, 13 поступила диспетчерам пожарной охраны.

Тут же на место были направлены 10 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Вызов оказался поздним, поэтому к моменту приезда первых расчетов крыша дома обрушилась.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 180 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.