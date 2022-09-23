Владимирские гимнасты примут участие в Спартакиаде

фото школы по спортивной гимнастике имени Толкачева

Турнир по спортивной гимнастике в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов пройдет с 26 сентября по 1 октября в Казани. По словам старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко «Все сильнейшие гимнасты страны планируют принять участие в Спартакиаде».

В нашей команде собраны ведущие гимнасты региона. В частности, триумфаторы чемпионата России Александр Карцев, Илья Кибартас, Кирил Прокопьев, Влад Новокшонов, Алексей Ростов – у мужчин, Лейла Васильева, Ангелина Мельникова, Арина Семухина - у женщин.

Мужская сборная области по спортивной гимнастике уже выехала в Казань для участия в Спартакиаде сильнейших, девушки присоединятся на день позже.