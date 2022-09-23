Во Владимирской области жулики обманывают людей на историях с ДТП

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, с 15 по 21 сентября в регионе зарегистрировано 35 фактов дистанционного мошенничества. Доверчивые граждане перевели жуликам более 5 миллионов рублей в общей сложности.

При этом в полиции особе внимание уделяют тому факту, что часто владимирцы попадаются на «стандартный развод» мошенников по поводу родственника, якобы попавшего в ДТП.

Так, пожилой жительнице Радужного позвонил неизвестный, сообщивший о том, что дочь женщины попала в ДТП, и за освобождение от уголовной ответственности требуются деньги. Доверчивая гражданка перевела жуликам 500 тысяч рублей.

По такой же схеме обманули на 180 тысяч рублей жительницу Муромского района, которой рассказали о «попавшей в ДТП внучке».

По всем фактам возбуждены уголовные дела, оперативники продолжают розыскные мероприятия. В полиции еще раз настоятельно просят владимирцев ни в коем случае не поддаваться на подобные уловки аферистов и не переводить деньги незнакомым людям.