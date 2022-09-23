В Гусь-Хрустальном местный житель потратил с чужой карты 10 тысяч рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в полицию Гусь-Хрустального на днях обратился местный житель, который рассказал, что с его банковского счета пропали деньги.

По подозрению в причастности к преступлению был задержан 36-летний житель района. Он признался в том, что действительно в конце июля нашел возле одного из городских магазинов банковскую карту, лежавшую на тротуаре.

Мужчина не стал искать владельца, а взялся расплачиваться ей в магазинах, в общей сложности потратив порядка 10 тысяч рублей.

В настоящее время следователи возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».