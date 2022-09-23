В Кольчугинском районе закрыли доступ в недостроенный жилой дом

Фото: УФССП России по Владимирской области

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, у судебных приставов Кольчугинского района находилось исполнительное производство, касающейся ограничения доступа в недостроенный дом.

Суд обязал 45-летнюю хозяйку, жительницу Подмосковья, закрыть двери и окна, чтобы туда не могли пробраться дети и другие любители экстрима, так как конструкции оказались в аварийном состоянии и имели следы обрушения, что создавало опасность для окружающих.

Однако хозяйка исполнять решение суда не спешила, в связи с чем делом занялись приставы. Сперва они ограничили женщину в праве на выезд за пределы страны, а затем наложили ограничения на регистрацию самого дома и его участка площадью 2297 квадратных метров.

После этого женщина все же исполнила решение суда и сделала все необходимые ограждения, так что теперь доступ на опасный объект закрыт.