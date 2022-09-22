В Муроме легковой автомобиль врезался в здание магазина

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 21 сентября около 22.30 на улице Кирова «Жигули» пятой модели врезались в здание, в котором расположен сетевой магазин.

Как выяснилось, за рулем легковушки находился парень 2004 года рождения, по предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате аварии сам молодой водитель получил травмы, которые оказались не сильными — прибывшие на место врачи «скорой помощи» оказали молодому человеку медпомощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.