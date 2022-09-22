Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 14:06

В Муроме легковой автомобиль врезался в здание магазина

В результате пострадал молодой человек, сидевший за рулем
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 21 сентября около 22.30 на улице Кирова «Жигули» пятой модели врезались в здание, в котором расположен сетевой магазин.

Как выяснилось, за рулем легковушки находился парень 2004 года рождения, по предварительным данным, он не справился с управлением.

В результате аварии сам молодой водитель получил травмы, которые оказались не сильными — прибывшие на место врачи «скорой помощи» оказали молодому человеку медпомощь на месте и отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по данному факту Госавтоинспекция проводит проверку.