ВСМЗ планирует разместить мастерскую по реставрации в здании торгового центра

. Фото: Иван ВИСЛОВ

На официальном сайте госзакупок России появился лот на заключение контракта по разработке проектно-сметной и рабочей документации по капремонту дома №107 по улице Большая Нижегородская.

Разместил его Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который планирует после проведения ремонтных работ разместить там центр реставрации музейных предметов.

Начальная цена контракта составляет почти 7 миллионов 900 тысяч рублей, срок окончания подачи заявок — 29 сентября текущего года.

Будущему подрядчику предстоит провести обследование здания и оценить его техническое состояние, а также возможность размещения мастерских. Также требуется составить техническое заключение, включая техническое состояние элементов здания и выводы о целесообразности переоборудования бывшего ТЦ под реставрационный центр.

Срок проведения работ составляет 8 месяцев с даты заключения контракта.