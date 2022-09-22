Умерла бывший директор школы №15 города Владимира Валентина Попова

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21 сентября 2022 года ушла из жизни Валентина Михайловна Попова - член-корреспондент Академии творческой педагогики, отличник народного просвещения, работавшая директором школы №15 города Владимира.

Валентина Попова родилась 4 августа 1949 года в Костромской области. В 1970 году окончила Владимирский педагогический институт, трудилась во Владимире учителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школах №№7, 9 и 25. С 2003 по 2013 годы работала директором общеобразовательной школы №15.

Валентина Попова являлась руководителем высшей квалификационной категории, членом-корреспондентом Академии творческой педагогики. Награждена знаком «Отличник народного просвещения». В 2002 году победила в областном, а в 2003 году - во всероссийском конкурсе «Женщина - директор года».

Прощание с Валентиной Михайловной Поповой состоится 23 сентября 2022 года в 10.00 в Княгинином монастыре (Владимир, улица Княгининская, 37-а).