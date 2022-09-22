В Суздале молодой человек подал в суд на призывную комиссию

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Суздальский районный суд рассмотрел административный иск, который был подан местным жителям к районной призывной комиссии.

Парень просил признать решение о его призыве незаконным. В обоснование иска он указал, что стоит на учете в военкомате Суздаля и Суздальского района, и 11 мая ему выдали две повестки — одну на 23 мая для «контрольной явки» и вторую на 25 мая для убытия к месту службы.

Однако парень посчитал, что имеет право на отсрочку по состоянию здоровья. Вместе с тем, суд установил, что молодой человек для контрольного медицинского освидетельствования на военно-врачебную комиссию не обращался, равно как и не делал подобных обращений в независимые медорганизации для определения категории годности.

Так что доводы парня о незаконности его призыва Фемида посчитала необоснованными. В иске ему было отказано.

Решение суда в законную силу пока не вступило.