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Общество22 сентября 2022 11:18

Сотрудница микрофинансовой организации в Вязниках присвоила больше 75 тысяч рублей

Уголовное дело направлено в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней сотрудницы финансово-кредитной организации. Женщина обвиняется в присвоении денег.

В ходе расследования установлено, что с конца мая по начало июня 2022 года обвиняемая, занимая должность специалиста по работе с клиентами, забирала деньги, полученные от клиентов в счет оплаты займов, а также средства, находившиеся в кассе компании и предназначенные для выдачи займов. Чтобы скрыть противоправную деятельность, она вносила соответствующие данные в бухгалтерскую документацию, сообщают в областном УМВД.

В общей сложности обвиняемая присвоила более 75 тысяч рублей. Свою вину она полностью признала. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.