Умер бывший вратарь владимирского "Торпедо" Виктор Владющенков

фото с сайта владимирского "Торпедо"

19 сентября на 71-м году жизни скончался бывший вратарь владимирского «Торпедо» Виктор Михайлович Владющенков.

Воспитанник детского клуба «Титовец» (Канавинский район города Горького) и ДЮШ по футболу «Локомотив» (Горький). Выступал за команды в большом футболе: «Волга» (Горький) - 1970-1972, 1973, 1974, 1978, 1979 гг., ЦСКА-Д (Москва) - 1973 г., «Торпедо» (Владимир) - 1975 г., «Спартак» (Москва) - 1976, 1977 гг., «Спартак» (Нальчик) - 1977 г., «Ротор» (Волгоград) - 1980-1987 гг. В мини-футболе играл за команды: КСМ-24 (Москва) и сборную Советского Союза.

Тренировал мини-футбольные команды: КСМ-24, «Дина», ЦСКА, КПРФ (все - Москва), «Спартак» (Щелково), «Норильский никель» (Норильск).

Всего в первенстве СССР в составе «Торпедо» (Владимир) провёл 36 игр.