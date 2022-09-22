Во Владимире пройдет единый день службы занятости для выпускников

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

23 сентября состоится единый день службы занятости для выпускников школ, вузов и колледжей Владимирской области. Его цель – оказать содействие молодёжи в трудоустройстве.

В этот день во всех центрах занятости региона будут организованы экскурсии, мастер-классы и ярмарки вакансий. Основной площадкой станет кадровый центр «Работа России» по адресу: Владимир, ул.Белоконской, д.6 «А».

Здесь студентов выпускных курсов ВлГУ и Владимирского индустриального колледжа познакомят с успешными кейсами для профессионального саморазвития. Специалисты центра расскажут, что такое «карта трендов и технологий», проведут деловую игру «Профессиональные качества предпринимателя», научат писать резюме. Также в рамках мероприятия ведущие владимирские предприятия познакомят молодёжь со своими вакансиями. Начало – в 14.00.