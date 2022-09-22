В Струнино местная жительница обвиняется в попытке убийства сожителя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, вечером 20 сентября между жительницей Струнино и ее другом, с которым они вместе жили, произошел конфликт во время распития спиртного.

Поводом к произошедшему стала ревность. В ходе перепалки дама схватила нож и с целью причинения смерти несколько раз ударила сожителя в туловище.

Однако в какой-то момент женщина одумалась и немедленно вызвала «скорую помощь» и полицию. К счастью, вовремя подоспевшие врачи оказали парню всю необходимую помощь, и спасли ему жизнь.

Сейчас решается вопрос о заключении дамы под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».