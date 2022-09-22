В Коврове сгорел дотла двухэтажный заброшенный дом на улице Бабушкина

Фото: Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.17 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о том,что дом №17 по улице Бабушкина объят пламенем. На место тут же выехали расчеты МЧС.

Дом представляет из себя двухподъездное деревянное здание в два этажа, где давно уже никто из людей не живет.

Прибывшие на место ЧП пожарные немедленно начали тушить пламя, охватившее весь дом, при этом защищая соседние здания и строения от перехода на них пламени.

В итоге ликвидировать крупный пожар удалось в 04.20, после чего началась проливка и разборка сгоревших конструкций.

Предварительная причина случившегося, озвученная дознавателями МЧС — неосторожное обращение с огнем неизвестных пока людей.