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Происшествия22 сентября 2022 9:20

В Коврове сгорел дотла двухэтажный заброшенный дом на улице Бабушкина

Происшествие случилось поздно вечером 21 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Ковровский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.17 диспетчеры Ковровского пожарно-спасательного гарнизона приняли информацию о том,что дом №17 по улице Бабушкина объят пламенем. На место тут же выехали расчеты МЧС.

Дом представляет из себя двухподъездное деревянное здание в два этажа, где давно уже никто из людей не живет.

Прибывшие на место ЧП пожарные немедленно начали тушить пламя, охватившее весь дом, при этом защищая соседние здания и строения от перехода на них пламени.

В итоге ликвидировать крупный пожар удалось в 04.20, после чего началась проливка и разборка сгоревших конструкций.

Предварительная причина случившегося, озвученная дознавателями МЧС — неосторожное обращение с огнем неизвестных пока людей.