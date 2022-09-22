Во Владимире открылась межрегиональная выставка-ярмарка «ВладПродЭкспо-2022»

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21 сентября во владимирском Экспоцентре открылась традиционная выставка-ярмарка продуктов питания «ВладПродЭкспо». Это одна из самых популярных выставок в центральной России как по числу участников, так и по числу посетителей. В этом году свою продукцию представляют 70 предприятий из 17 регионов страны. Купить и продегустировать продукцию можно до 24 сентября по адресу г. Владимир, ул. Батурина, д.35.

- Выставка помогает укреплять межрегиональные связи, способствует продвижению нашей продукции в другие территории. Пищевая и перерабатывающая промышленность Владимирской области находятся на достаточно высоком уровне развития, она занимает почти треть в структуре производства всех обрабатывающих производств. И этот показатель почти в 2,5 раза выше, чем в среднем по России, - сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Он отметил, что Владимирская область полностью обеспечивает себя продуктами питания. В этом году регион ожидает объёмы производства продукции пищевой промышленности на сумму более 200 млрд рублей. Средняя динамика роста этого показателя составляет 10-11 процентов ежегодно. Наша область производит продуктов питания в два раза больше, чем может потребить сама, поэтому большую часть произведенных продовольственных товаров отправляет на продажу в другие регионы.