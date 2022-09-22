Из-за неисправной печи на пожаре в Красной Горбатке погибла женщина

фото МЧС по Владимирской области

21 сентября в 20.44 поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Селивановский район, п. Красная Горбатка, ул. Первомайская, д. 69.

Из-за позднего сообщения на момент прибытия подразделений горел дом, существовала угроза перехода пожара на соседние дома. Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники 14 человек личного состава. На пожаре была обнаружена погибшая 59-летняя женщина – хозяйка дома.

По версии дознавателей МЧС пожар произошёл из-за неисправности печного оборудования.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что осенью повышаются риски пожаров по причине отопительных и обогревательных приборов. Необходимо следить за их исправностью и не допускать эксплуатации без присмотра!