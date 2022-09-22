Во Владимирской области 22 сентября коронавирус подтвержден у 526 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 22 сентября лабораторно подтверждено 526 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

170 случаев во Владимире, 71 - в Ковровском, 63 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Кольчугинском, 29 - в Киржачском, 28 - в Муромском, 25 - в Вязниковском, 19 - в Александровском, по 14 - в Юрьев-Польском и Суздальском районах, 13 - в Петушинском, 12 - в Камешковском, по 11 заболевших в Собинском районе и Радужном, 5 - в Судогодском, 4 - в Меленковском, 2 - в Селивановском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 166172 случая заболевания (45463 сл. в г. Владимире, 18185 сл. в Муромском, 19374 сл. в Ковровском, 6092 сл. в Петушинском, 8096 сл. в Кольчугинском, 10530 сл. в Александровском, 6931 сл. в Юрьев-Польском, 14494 сл. в Гусь-Хрустальном, 1687 сл. в Судогодском, 3496 сл. в Собинском, 1644 сл. в г. Радужный, 5456 сл. в Киржачском, 3621 сл. в Камешковском, 3089 сл. в Гороховецком, 4322 сл. в Меленковском, 5745 сл. в Вязниковском, 5754 сл. в Суздальском, 2193 сл. в Селивановском).