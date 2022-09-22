Во Владимире 78 работникам завода вентиляционного оборудования много месяцев не платили зарплату

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Решить проблему смогли лишь судебные приставы, которым и пожаловались работники местного завода вентиляционного оборудования. Воздействовать на руководство предприятия приставы начали после того, как в отношении должника было возбуждено 78 исполнительных производств на общую сумму свыше 3 миллионов 750 тысяч рублей.

Тогда судебный пристав вынес постановления о взыскании долгов по зарплате из тех денег, что лежали на счетах завода в банке. Дополнительно там же должны были найти средства на исполнительский сбор.

Сразу же руководство завода перечислило на депозитный счет отдела судебных приставов всю необходимую сумму. Заработная плата направлена работникам.

Кстати, месяцем ранее сотрудники отделения судебных приставов Октябрьского района города Владимира также работали по долгам этого завода. Тогда предприятие, на котором трудился мужчина, задолжал ему более 345 тысяч рублей.