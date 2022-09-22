В Законодательном собрании Владимирской области может стать больше депутатов-одномандатников

. Фото: Валерия Рудометова

В пятницу 23 сентября пройдет очередное заседание Законодательного собрания Владимирской области. В целом повестка там не то, чтобы сногсшибательная, однако есть один вопрос, который может сильно изменить расстановку политических сил в Заксобрании.

По нашим данным в "белом доме", в разделе "другое" в пятницу планируется внести вопрос об изменении порядка формирования ЗС. По проекту закона предлагается увеличить общее число депутатов с 38 до 40 человек. При этом число депутатов, избранных по партийным спискам, должно уменьшиться до 15 человек (сейчас таковых 19). Остальные 25 мандатов будут принадлежать одномандатникам.

Будет ли внесен данный законопроект в повестку дня, станет ясно окончательно лишь завтра. Трансляция заседания будет вестись на сайте ЗС.