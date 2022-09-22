Ученики лицея в Вольгинском вернулись за парты после затянувшегося ремонта

фото ОНФ по Владимирской области

Учебный год в лицее имени Бакулова в посёлке Вольгинский всё-таки начался. В обновлённом здании на неделю позже к занятиям приступили более 800 учащихся. 86 из них впервые сели за парты.

Виной задержки – затянувшийся капитальные ремонт лицея. Его должны были выполнить ещё в прошлом году, но тогда подрядчик не справился. Новый на объект пришёл в июне. Предстояло выполнить огромную работу в сжатые сроки. В итоге к 1 сентября завершено было 95%.

Решено было сдвинуть начало учебы на неделю в счёт зимних каникул. Родители отнеслись к переносу с пониманием и помогали с расстановкой мебели в кабинетах, чтобы ускорить старт обучения для своих детей.

Тем временем подрядчик, согласно действующего контракта, перешёл к исполнению наружных работ. Они будут проводится вне рамок учебного процесса. Общественники Народного фронта продолжат контролировать объект до его окончательной сдачи.