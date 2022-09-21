Во Владимире задержан грабитель, отобравший сумку у прохожего

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, днем 16 сентября в городской главк полиции Владимира позвонил 46-летний горожанин, который рассказал, что его ограбили.

Прибывшей следственно-оперативной группе потерпевший рассказал, что в подъезде его дома на него напал неизвестный и вырвал сумку с личными вещами и деньгами в сумме 1500 рублей и банковскими картами. При этом из-за проблем со зрением рассмотреть нападавшего владимирец не смог.

Оперативники тут же опросили возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего по подозрению в совершении грабежа задержали 42-летнего жителя Кирова.

Мужчина сознался в преступлении и объяснил, что заметил мужчину с тростью на улице и проследовал за ним в подъезд, чтобы ограбить. Затем сумку он выбросил, а наличные деньги успел потратить.

В настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело. На время следствия кировчанин заключен под стражу.