Во Владимирской области более 9 тысячам школьников помогут выбрать профессию через цифровые платформы

Фото ЦОПП.

Более 9000 школьников региона смогут определиться с профессией с помощью профориентационного проекта «Билет в будущее», который уже три года способствует профориентации старшеклассников.

"В этом году «Билет в будущее» значительно расширил линейку форматов. В их числе, как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя форматы. Путь ребенка в проект начинается с цифрового тестирования на базе платформы bvbinfo.ru. Далее школьники в течение года проходят через «Примерочные профессии», профессиональные пробы на базах СПО и «Фестиваля профессий» с участием работодателей. Цифровая платформа проекта bvbinfo.ru обновлена на 50%. Появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей", рассказали организаторы проекта во Владимирской области.

В новом сезоне проекта практические мероприятия для учащихся пройдут на 19 площадках региона, где они познакомятся с 40 компетенциями.