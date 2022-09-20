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Общество20 сентября 2022 11:05

Владимирская прокуратура добилась переселения семьи из аварийного жилья в благоустроенную квартиру

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Владимир ВОРСОБИН

Во время проверки городской прокуратуры установлено, что многоквартирный дом № 9а, расположенный по ул. Подбельского г. Владимира, 1917 года постройки, межведомственной комиссией администрации города признан аварийным и подлежащим сносу. Людей должны расселить до 1 декабря этого года.

- Вместе с тем, согласно заключению о техническом состоянии жилого дома «Стройэкспертиза», по формальным признакам дом исчерпал полностью свой технический ресурс. Физический износ здания составил 74% при максимально допустимом в 65%. Состояние строения при таком износе оценивается как аварийное. Из-за потери прочностных качеств материалов возможно разрушение несущих конструкций дома с травмами и гибелью людей, уточнили в областной прокуратуре.

На 21 марта в доме было зарегистрировано и проживало 15 человек в двух муниципальных квартирах. По результатам проверки прокурором в Октябрьский районный направлено исковое заявление о расселении жильцов и предоставлении им благоустроенных квартир.

В процессе рассмотрения иска прокурора одной семье, состоящей из 12 человек, жилое помещение администрацией города предоставлено. В части второй семьи требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокурора города.