В гусевском парке "Сказка" появятся заюшкина избушка и Садко

фото со страницы Игоря Володина

На днях мастера Благотворительного фонда «Шаг в жизнь» завершили в парке «Сказка» работы по установке двенадцати богатырей из знаменитой "сказки о Царе Салтане" Александра Пушкина. Но сказочные богатыри – далеко не последний объект этого года на проекте «Загляни в сказку в Гусь-Хрустальном».

В ближайшие дни будут завершены работы над новыми персонажами из русских народных сказок "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Гуси-лебеди", "Заюшкина избушка" и "Курочка Ряба". В парке уже навсегда «поселятся» Курочка Ряба с мышкой, серый волк, козлёнок, гуси-лебеди, петушок-золотой гребешок, лисичка-сестричка и зайчик в своей лубяной избушке.

По заказу Фонда, скульптуры создаются мастерами-резчиками Игорем Володиным, Николаем Симоновым, Александром Бариновым и Сергеем Смоловым.

«На октябрь запланирована установка еще одной совершенно уникальной сказочной композиции – скульптурной группы, состоящей из Морского царя и знаменитого гусляра – Садко. У мастера Игоря Володина очень интересные идеи для реализации этого объекта. Предвкушаем реакцию гусевчан и ждём с нетерпением воплощения этих идей в жизнь», – прокомментировала исполнительный директор Фонда Анфиса Чернова.