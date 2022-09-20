Во Владимирской области продолжается восстановление электричества после шторма

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщили во «Владимирэнерго», во время поднявшегося шквального ветра, бушевавшего вечером и ночью 19 сентября, произошли обрывы линий электропередач буквально по всей области — каждый район пострадал приблизительно в одинаковой степени, причем сильнее всего досталось населенным пунктам.

Сами владимирцы жаловались на отключение электричества как в районах, так и в самом Владимире.

Тем не менее, 25 аварийных бригад численностью в 75 человек немедленно приступили к работам, и к 20 сентября устранили большую часть повреждений. Тем не менее, точечные ремонтные работы продолжаются.