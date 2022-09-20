Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 10:04

Во Владимирской области продолжается восстановление электричества после шторма

В целом, последствия разгула стихии энергетики практически восстановили
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщили во «Владимирэнерго», во время поднявшегося шквального ветра, бушевавшего вечером и ночью 19 сентября, произошли обрывы линий электропередач буквально по всей области — каждый район пострадал приблизительно в одинаковой степени, причем сильнее всего досталось населенным пунктам.

Сами владимирцы жаловались на отключение электричества как в районах, так и в самом Владимире.

Тем не менее, 25 аварийных бригад численностью в 75 человек немедленно приступили к работам, и к 20 сентября устранили большую часть повреждений. Тем не менее, точечные ремонтные работы продолжаются.