Во Владимирской области начальника охраны покровской тюрьмы обвиняют в получении взяток на 500 тысяч рублей

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, ведомством при взаимодействии с региональным Следкомом и отделом собственной безопасности регионального Управления ФСИН России был задержан заместитель начальника, начальник тюрьмы-1, расположенной в Покрове.

По версии следствия, сотрудник пенитенциарного учреждения получал взятки в крупном размере от собственных подчиненных с января 2019 по июль 2021 года. За деньги руководитель предоставлял сотрудникам право не выходить на работу, при этом отражая в табелях учета рабочего времени их нахождение на службе. Следователи располагают данными, что всего он получил взяток на сумму более 500 тысяч рублей.

На днях на него было возбуждено сразу три уголовных дела по данным фактам. Расследование продолжается.