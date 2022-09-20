В Петушинском районе инспекторы ГИБДД проверили более 260 машин

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудниками спецроты ДПС регионального главка ГИБДД в течение 17 сентября проводились рейды на территории Петушинского района.

Инспекторы в ходе сплошных проверок останавливали весь транспорт без исключения. В первую очередь, целью рейда было выявление пьяных водителей.

В итоге полицейские задержали двух нетрезвых автолюбителей, а также одного водителя, который отказался проходить медицинское освидетельствование. Также были задержаны два водителя скутера, ехавшие без шлемов, три водителя, не имевшие полисов ОСАГО, а также семь автолюбителей, автомобили которых оказались тонированы с нарушением технического регламента.

По всем фактам были составлены административные протоколы. Подобные рейды будут продолжены и в других уголках региона.