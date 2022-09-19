В Ставрово в 2023 году отремонтируют площадку у автостанции

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Собинского района была проведена проверка по неоднократным жалобам жителей поселка Ставрово на состояние площадки для посадки и высадки пассажиров, а также стоянки автобусов на местной автостанции.

Проверкой установлено, что площадка действительно находится в плохом состоянии: на ней имеются многочисленные выбоины, размеры которых превышают нормативы.

В связи с этим прокуратура обращалась в Собинский городской суд с административным иском к администрации Ставрово, потребовав отремонтировать площадку у автостанции. Суд удовлетворил требования, но поселковые власти оспорили это решение. Тем не менее, Владимирский областной суд оставил решение без изменения, и оно вступило в законную силу.

Так что теперь администрация Ставрово в 2023 году обязана выделить деньги и провести долгожданный ремонт автобусной площадки.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.