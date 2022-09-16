В Вязниках молодого человека отправили в колонию за связь с малолетней

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес приговор 18-летнему жителю Вязников, который обвинялся в половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет.

Судом установлено, что в интимную связь с 13-летней девочкой парень вступил 29 марта текущего года, находясь на общей кухне одного из жилых домов города, причем все происходило по взаимному согласию.

Сам ранее судимый парень свою вину полностью признал и раскаялся в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств, суд признал молодого человека виновным и приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима.