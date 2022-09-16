Из-за инфляции владимирцы сократили свои повседневные траты

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РИА Новости подготовило рейтинг регионов России по динамике потребительского спроса. Изменение спроса оценивалось по динамике объема потребительских трат, скорректированных на инфляцию. Среднедушевые среднемесячные траты рассчитывались на основе сведений Росстата по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам граждан на кафе и рестораны.

Владимирская область заняла пятое место с конца (80-ю строчку из 85). Жители региона стали тратить меньше на 5,5 процентов — в среднем 24 тысячи рублей в месяц. В пятерку отстающих также попали Ставропольский край, Коми, Архангельская область, Московская область и Адыгея.

Если посмотреть на наших географических соседей, то на 32 месте оказалась Рязанская область, где потребительский спрос сократился на 0,4 процента. На 41-й строчке оказалась Нижегородская область (1,2 процента). В Ивановской области потребительский спрос упал на 1,8 процента, в Ярославской области — на 5,1 процента.