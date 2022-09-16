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Общество16 сентября 2022 12:14

В Гороховецком районе мужчину отказались признать нуждающимся в жилье

Чиновники посчитали, что местному жителю достаточно квартиры сестры
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гороховецкого района была проведена проверка по обращению местного жителя, которому райадминистрация отказала в постановке на учет качестве нуждающегося в жилье, предоставляемом по договору социального найма.

Проверкой установлено, что мужчина не имеет собственной жилплощади, а потому зарегистрирован в деревне Лакшино у сестры в квартире площадью чуть более 31 квадратного метра.

Вопреки тому, что сестра по закону членом семьи мужчины быть признана не может, жилищная комиссия администрации Гороховецкого района отказалась ставить его на соответствующий учет.

По результатам проверки прокуратура внесла в райадминистрацию представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.