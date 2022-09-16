В Гороховецком районе мужчину отказались признать нуждающимся в жилье

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Гороховецкого района была проведена проверка по обращению местного жителя, которому райадминистрация отказала в постановке на учет качестве нуждающегося в жилье, предоставляемом по договору социального найма.

Проверкой установлено, что мужчина не имеет собственной жилплощади, а потому зарегистрирован в деревне Лакшино у сестры в квартире площадью чуть более 31 квадратного метра.

Вопреки тому, что сестра по закону членом семьи мужчины быть признана не может, жилищная комиссия администрации Гороховецкого района отказалась ставить его на соответствующий учет.

По результатам проверки прокуратура внесла в райадминистрацию представление. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.