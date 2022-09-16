В Собинке водитель «КИА» сбил арку на набережной Клязьмы

Та самая арка. Фото: группа "Вконтакте" "Собинка/Лакинск/Собинский район подслушано"

Жители Собинки сообщили о том, что на городской набережной, официально открытой 7 сентября, некий водитель снес металлическую арку. В администрации города этот факт подтвердили.

- Инцидент произошел в ночь на 13 сентября. В настоящее время мы сделали запрос в полицию относительно личности виновника, и как только лицо станет известно, будем решать вопрос с возмещением убытков. Стоимость арки составляет 220 тысяч рублей, - рассказал заместитель главы администрации города Собинка Сергей Потапов.

По словам Сергея Потапова, на получение компенсации от виновника они почти не надеются - человек, сидевший за рулем, уже известен жителям городка, но даже машина принадлежала не ему. А на ремонт арки деньги придется теперь каким-то образом изыскивать из и без того небольшого городского бюджета, соответствующий вопрос предстоит решить депутатам.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области уточнили, что сбил арку водитель автомобиля «Киа», его личность установлена. В настоящее время по данному факту проводится проверка.