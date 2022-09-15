В Александрове отца осудили за смерть ребенка в выгребной яме

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, 14 сентября Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Перед судом предстал житель Московской области, который обвинялся в том, что в минувшем мае, находясь у знакомого в одной из деревень Александровского района, на время оставил 1,5-годовалого ребенка одного.

К сожалению, ребенок упал в выгребную яму, захлебнулся и утонул.

Сам отец полностью признал свою вину и раскаялся и всячески способствовал расследованию. С учетом того, что у него погиб единственный ребенок и с учетом других обстоятельств, суд приговорил мужчину к 1 году исправительных работ.

Мама погибшего малыша ходатайствовала о прекращении уголовного дела за примирением, но суд это ходатайство отклонил, так как жизнь ребенка имеет особое социальное значение и особую ценность.