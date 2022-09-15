В Гороховце женщина не могла получить семь видов лекарств

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района провело проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом второй группы. Оказалось, что женщина страдает сразу несколькими заболеваниями, включая сахарный диабет, гипертонию и вторичную анемию.

Врачебная комиссия Гороховецкой ЦРБ прописала ей терапию из семи видов лекарств на длительное время, но получить препараты ни по региональной, ни по федеральной льготе не смогла.

По результатам проверки в Гороховецкий районный суд прокуратура направила исковое заявление к департаменту здравоохранения Владимирской области, потребовав обеспечить женщину всеми необходимыми лекарствами.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.