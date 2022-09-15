Начало отопительного сезона во Владимире запланировано на 19 сентября

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Наши источники в администрации города неофициально рассказали нам, что начало отопительного сезона во Владимире запланировано на начало следующей недели. Во всяком случае, в управлении ЖКХ якобы 14 сентября анонсировали следующие даты - 19-20 сентября.

Официально в мэрии не подтвердили, но и не опровергли эти заявления. Официальный представитель администрации Игорь Ефремов сказал следующее:

- Пока постановление главы города не подписано, впрочем, в ближайшее время мы вам сообщим о начале отопительного сезона. Возможно даже уже завтра (16 сентября - Авт.). В "Т Плюс" сейчас, насколько мне известно, заканчивают отдельные работы, но в целом они готовы.

Если информация подтвердится, то это будет один из самых ранних стартов отопительного сезона в областном центре. Тем не менее, это точно обрадует большую часть населения, которые устали спать под несколькими одеялами.