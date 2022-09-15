На дорогах Владимира начали устанавливать "плавающие" люки

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Специалисты «Владимирводоканала» установили люк «плавающего» типа на проезжей части ул. Большой Нижегородской в районе д. 95-в.

Начальник участка ливневой канализации «Владимирводоканала» Станислав Макелло сообщил, что главная особенность «плавающего» люка - в том, что он устанавливается на саму конструкцию дороги, а не на бетонное колодезное кольцо. Благодаря этому кольцо не разрушается, а дорожное покрытие вокруг люка всегда остается вровень с его крышкой. В результате получается ровная поверхность, в которой люк не провалится и не будет со временем выступать над поверхностью. При деформациях асфальта, связанных с погодными условиями и нагрузками в ходе эксплуатации, люк «движется» вместе с дорожным полотном. «Плавающие» люки также регулируются по высоте с помощью. ремонтной вставки. Для этого по окружности крышки вставлен резиновый уплотнитель. В целом установка «плавающих» люков значительно продлевает срок службы асфальтового покрытия дороги в местах, где такие люки установлены.

Станислав Макелло добавил, что это первый такой люк такого типа в городе. Он подчеркнул, что прочность и износоустойчивость дорожного покрытия и несущей конструкции классического колодца не одинаковы. Поэтому асфальт вокруг люка постепенно начинает просаживаться, что создает неровности, когда, особенно после зимы, под канализационными и водопроводными люками образуются ямы. Люк «плаващего» типа решит эту общеизвестную проблему на дорогах. При этом и по расходу времени, и по расходу ресурсов установка классического и «плавающего» люков принципиально не отличаются.

Если эксплуатация «плавающего» люка докажет свою эффективность, будет принято решение о замене на них классических люков.