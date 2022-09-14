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Общество14 сентября 2022 6:58

В Киржачском районе может уйти в отставку глава администрации

Соответствующее решение могут принять депутаты райсовета
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Киржачского района

Фото: администрация Киржачского района

На днях появилась информация о том, что глава администрации Киржачского района Илья Букалов может покинуть свой пост по собственному желанию. Освободить его от должности могут районные депутаты, которые должны рассмотреть заявление районменеджера 14 сентября.

Однако в администрации Киржачского района пока воздержались от комментариев на данный счет, лишь подтвердив, что в настоящее время Илья Букалов продолжает исполнять свои обязанности. Местные власти заверили, что конкретику по вопросу ухода главы администрации озвучат, но несколько позднее.