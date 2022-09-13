В Гусь-Хрустальном мужчина проиграл суд экс-супруге из-за испорченной расписки

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, Гусь-Хрустальный городской суд рассмотрел гражданское дело о разделе общего имущества разведенных супругов.

Ответчиком по делу выступал бывший муж, который в суде утверждал, что купил квартиру на деньги, которые ему подарила мама. При этом в качестве доказательства он представил расписку на 1 миллион рублей. Правда, оказался один нюанс — расписка была полностью ламинирована, а бывшая жена заявила, что документ поддельный.

Пришлось отправить покрытую пленкой расписку на экспертизу для определения подлинности даты и изготовления документа. Однако эксперт не смог дать заключение, так как ламинат не позволил это сделать.

В результате суд признал сомнительную расписку недопустимым доказательством и удовлетворил требования жены, разделив квартиру поровну.