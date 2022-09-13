Во Владимире 13 сентября эвакуировали торговые центры, больницы и колледжи

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Владимирцы в социальных сетях активно пишут о новой волне так называемых телефонных звонков с "минированием". 13 сентября утром сразу несколько крупных объектов во Владимире были эвакуированы.

В редакции "Комсомолки" пока не располагают данными о количестве эвакуированных учреждений. Но точно известно, что среди тех, кому в полном составе пришлось выйти на улицы, оказались сотрудники и студенты строительного колледжа, а также сотрудники Областного центра лечебной физкультуры на улице Большой Нижегородской. Наши коллеги называют также среди эвакуированных объектов ТЦ "Мегаторг", горбольницу №2 и больницу в Пиганово.

В полиции не комментируют случившееся, но, например, студенты строительного колледжа рассказали нам, что к ним полицейские приезжали. Реальных угроз на данный момент не обнаружено.