В Гороховецком районе осудят водителя за ДТП с тремя пострадавшими

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого района утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором три человека получили тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, днем 16 апреля текущего года житель Москвы, управлявший легковушкой «Хендай Гетц», ехал по федеральной трассе М-7 «Волга». В какой-то момент водитель начал перестраиваться в левую полосу, но по неосторожности не заметил стоящий там сломанный автомобиль «Джили Атлас». В результате удара пострадали трое пассажиров «Хендай». Позже эксперты признали, что всем троим был причинен тяжкий вред здоровью.

Сам водитель вину полностью признал. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.