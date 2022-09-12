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Общество12 сентября 2022 13:51

Во Владимире дольщики из дома-долгостроя получили ключи от квартир

Чтобы завершить строительство, контролировать его пришлось прокурорам
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как сообщает прокуратура Владимирской области, речь идет о многоквартирном жилом доме на Быковском проезде, 19, корпус 2. Подрядчик ООО СЗ «Стройкомплекс» более четырех лет строило этот дом с привлечением капиталов дольщиков.

При этом первые сроки сдачи дома, прописанные в договорах, неоднократно продлевались, в связи с чем ситуацию пришлось взять на контроль надзорному ведомству региона. После этого застройщик не раз получал представления, а на стройплощадку систематически приезжали прокуроры как города, так и области. По их требованию темпы строительства были ускорены, и на днях Управление архитектуры и градостроительства горадминистрации выдало разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В настоящее время дольщики получают долгожданные ключи от квартир.