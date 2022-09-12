Стали известны предварительные итоги муниципальных выборов во Владимирской области

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Во Владимирской области проходило 35 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления.

Состоялись все выборы, кроме выборов депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района по округу №6. Единственный баллотировавшийся в этом округе кандидат не смог набрать необходимых для победы голосов избирателей (50% + 1 голос).

Всего в регионе было было зарегистрировано 454 кандидата, 9 выбыло после регистрации. В выборах принимали участие 445 кандидатов. В итоге от "Единой России" избрали 176 кандидатов, от КПРФ - 6 кандидатов, от "Справедливой России" - 4 кандидата, от ЛДПР - 2 кандидата, от партии "Новые люди" - 6 кандидатов.

Владимирская Общественная Организация по защите прав граждан в сфере экологии и жизнеобеспечения «Народный Патруль» выиграла один депутатский мандат. Из 40 самовыдвиженцев, участвовавших в выборах, выиграли 4 кандидата.