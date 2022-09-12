Из-за столкновения трех машин в Александрове пострадал 12-летний ребенок

фото с сайта областного УМВД

11 сентября около 14.30 в Александрове водитель автомобиля «Киа-Сид» не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено-Дастер» и врезалась в него. После этого «Рено-Дастер» столкнулся с «Фольксвагеном–Поло».

В результате ДТП 12-летний пассажир автомобиля «Киа-Сид», 2010 г.р., госпитализирован в больницу.

За прошедшую неделю во Владимирской области зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 39 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 5 детей.

Как сообщает областное УМВД, было выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано одно автопроисшествие. Полицейскими оформлено 352 происшествия с материальным ущербом.