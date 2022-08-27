В Петушках в сгоревшем сарае обнаружено тело погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.59 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в хозяйственной постройке на улице Маяковского, 4.

К месту пожара прибыли восемь сотрудников МЧС на двух машинах. Из-за позднего вызова к тому моменту сарай был полностью охвачен огнем. Пожарные быстро локализовали и ликвидировали пламя, потушив его на площади 9 квадратных метров.

В ходе разбора конструкций внутри сарая было обнаружено тело погибшего человека. В настоящее время его личность устанавливается правоохранительными органами.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.