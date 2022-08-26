В Камешково два брата выращивали на своем участке запрещенные растения

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, Камешковский районный суд, рассмотрел уголовное дело о культивировании в крупном размере наркосодержащих растений, а также по факту покушения на сбыт наркотиков. Обвинение поддерживал Владимирский транспортный прокурор.

Судом установлено, что два брата из числа местных жителей занимались на своем приусадебном участке выращиванием конопли — всего они вырастили не менее 60 кустов, из которых затем изготовили более одного килограмма марихуаны.

Затем один из них отвез около 300 граммов вещества на съемную квартиру в город Ивантеевка Московской области, где расфасовал наркотик в полимерные пакеты и в июне 2021 года на территории подмосковного Орехово-Зуево организовал 53 закладки.

Однако продать наркотики не получилось, так как братья были задержаны сотрудниками Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте.

Свою вину в суде оба мужчины признали и в совершенном поступке раскаялись. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил каждого к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.