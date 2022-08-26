Во Владимире женщина на украденные деньги угощала клиентов ночного клуба

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, участковые пункта полиции №12, обслуживающего микрорайоны Юрьевец и Энергетик, установили местонахождение и задержали 43-летнюю даму из числа местных жителей, подозреваемую в краже.

По версии следствия, женщина в ночь на 11 августа отдыхала дома у приятеля в компании еще двоих гостей. В тот момент, пока за ней никто не наблюдал, женщина вытащила из сумки 51-летнего мужчины 18 тысяч рублей и отправилась в ночной клуб. Там она угощала на украденные деньги отдыхающих.

Сама женщина после задержания свою вину признала и дала соответствующие показания. По факту кражи следователи отдела полиции по Ленинскому району возбудили уголовное дело. На время следствия женщину отпустили под подписку о невыезде.