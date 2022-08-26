Из-за лесных пожаров во Владимирской области возбудили пять уголовных дел

С начала года во Владимирской области произошло 282 пала сухой травы. Сотрудники МЧС провели 276 расследований, а также составили 52 протокола по фактам нарушения требований пожарной безопасности.

Основная причина таких пожаров – неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц, также выявляются случаи поджога. За сжигание травы сотрудниками госпожнадзора составлено 12 протоколов.

Всего же сотрудниками надзорных органов МЧС России составлено 52 протокола за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе 22 – за сжигание мусора, 17 – за разведение костров. Выдано 27 предостережений. Также сотрудники МЧС России проводят уголовные расследования по факту лесных пожаров с причинёнными ущербом. В настоящее время в производстве 5 уголовных дел.

Напоминаем, что нарушение требований пожарной безопасности грозит штрафом: на физическое лицо – от 10 до 20 тысяч рублей; на должностное – от 30 до 60 тысяч рублей; на юридическое – от 400 до 800 тысяч рублей.