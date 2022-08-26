Больше всего индивидуальных предпринимателей живут во Владимире и Коврове

По данным Владимирстата, на 1 июля в 33 регионе насчитывалось 25,8 тысяч юридических лиц и филиалов и 35,9 тысяч человек, учтенных как индивидуальные предприниматели, главы КФХ, адвокаты и нотариусы.

Во Владимирской области в пятерку значимых по количеству учтеных юридических лиц и филиалов входят: Ковров – 2236 единиц, Александровский район – 1975, Муром – 1520, Петушинский район – 1396, Гусь-Хрустальный – 868 единиц. Меньше всего юридических лиц и филиалов учтено в Гусь-Хрустальном районе – 325 единиц, Меленковском районе – 286, Гороховецком районе – 283, Селивановском районе – 156, Муромском районе – 154 единицы. В областном центре учтено 10518 единиц юридических лиц и филиалов.

Индивидуальных предпринимателей в городе Владимире учтено 11465 человек. Первенство по количеству индивидуальных предпринимателей принадлежит: Коврову – 3423 человека, Мурому – 2785, Александровскому району – 2708, Вязниковскому району – 1615, Гусь-Хрустальному – 1580 человек. Наименьшее количество индивидуальных предпринимателей учтено в Меленковском районе – 621 человек, Ковровском – 539, Гороховецком – 417, Муромском – 401, Селивановском – 346 человек.

Большинство организаций региона ведут свою деятельность в области оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 20%, операций с недвижимым имуществом – 15,3%, обрабатывающих производств – 11,4%, строительства – 8,2% а так же деятельности профессиональной, научной и технической – 6,3%.