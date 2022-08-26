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Происшествия26 августа 2022 6:20

В Коврове в гаражном кооперативе сгорел автомобиль без госномеров

Происшествие случилось рано утром 26 августа на улице Волго-Донской
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 04.05 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящей легковушке в районе дома №21 «а» по улице Волго-Донской, на территории гаражно-строительного кооператива.

На место выехали девять сотрудников Ковровского пожарно-спасательного гарнизона на двух пожарных машинах. На месте они обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль, на котором отсутствовали госномера.

Машину быстро потушили, площадь пожара составила 5 квадратных метров — легковушка сгорела полностью.

В настоящее время причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.